Inter, Guarin: "Molto contento di indossare ancora questa maglia" 

13:28 - "Sono molto felice di poter continuare a vestire questa maglia". Così, via social network, Fredy Guarin ha voluto riabbracciare il mondo Inter dopo un'estate che lo ha visto più volte vicino all'addio. Una dichiarazione di amore verso i colori nerazzurri da parte di un giocatore su cui Mazzarri non ha mai smesso di puntare: ieri alla Pinetina un lungo colloquio tra tecnico e centrocampista in vista di un possibile rientro domenica col Sassuolo.

GUARIN: "FELICE DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA"