Inter, Guarin: "Il rinnovo? Pronto a firmare a vita" 

15:24 - "Con Hernanes e Guarin abbiamo un centrocampo tra i più forti in circolazione". Parole del presidente dell'Inter Erick Thohir, un attestato di stima cui il colombiano ha prontamente risposto: "So quanto mi stima - ha detto Guarin - abbiamo parlato di rinnovo, sono pronto a firmare. Anche a vita. Dopo quello che è successo a gennaio ho dovuto lavorare ancora di più perché i tifosi si aspettavano di più. Piano piano sto dando le risposte attese".

Dal mercato di gennaio e dal mancato trasferimento alla Juve è venuto fuori un Guarin diverso, più forte, più convinto. "Tutto quanto successo - ha dichiarato il colombiano a Sky - mi ha fatto imparare tanto come uomo e come calciatore. Ora sono tranquillo e felice, il mister sa cosa posso dare e so che posso dare sempre di più. Hernanes? C'era bisogno di lui. In campo stiamo facendo bene, pensiamo di migliorare partita dopo partita, con lui dalla nostra parte". Infine una promessa: "Io voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter. Adesso sono pronto anche a firmare a vita per i nerazzurri, non ci penso due volte".