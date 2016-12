Inter, Guarin felice per il rinnovo: "L'Inter è un sogno"

13:10 - Appena due mesi fa l'avventura di Guarin sembrava essere giunta al termine. Invece, il centrocampista colombiano ha rinnovato il contratto fino al 2017 con un sostanziale adeguamento dell'ingaggio. L'ex giocatore del Porto ha espresso tutta la sua soddisfazione: "E' stato un sogno avere più tempo per giocare con questa maglia, è importantissimo per il fatto che ho ancora tante cose in mente. Voglio festeggiare con una vittoria".

Fredy Guarin ha concluso con una promessa e un ringraziamento per i tifosi nerazzurri: "Dimostrerò il mio valore sul campo, è lì che devo dare tutto per i supporter che hanno sempre creduto in me".



Ora, l'ex centrocampista del Porto può pensare tranquillamente alla chiusura della stagione con l'Inter per poi preparasi al meglio per il Mondiale con la Colombia, in cui dovrà cercare la definitiva consacrazione. In patria si aspettano molto da lui, visto che la stella Falcao, con ogni probabilità, non sarà presente alla spedizione brasiliana.