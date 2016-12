Inter, Guarin: "Chi molla è morto. Voglio l'Europa"

01:46 - Il colombiano dell'Inter Fredy Guarin suona la carica e sprona i compagni per questo finale di campionato. Per farlo non usa mezzi termini: "Chi molla è morto", segno di una grinta che probabilmente è la caratteristica che più manca ai nerazzurri di Walter Mazzarri. Il numero 13 ex Porto fissa anche l'obbiettivo stagionale: "Voglio l'Europa". La Champions è decisamente troppo lontana, la vecchia UEFA non così tanto.