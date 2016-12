Inter: Guarin attaccante, il "colpo" di mercato

13:49 - Inter 2014-15: 4 partite giocate, 3 vittorie, 1 pareggio, 16 gol fatti e zero subiti. Icardi mattatore (6 reti), poi Kovacic (4), Osvaldo (3), Guarin, Dodò, D'Ambrosio. E stasera il debutto in Europa League, a Kiev contro il Dnipro, per capire meglio la "stoffa" di questa nuova Inter. Nuova per molti aspetti, in Coppa, a causa di defezioni, turn over e scelte tecniche che Mazzarri propone.

La difesa, per esempio, dove valutare le condizioni di Campagnaro -separato in casa, o non più?-, del rientrante Vidic dopo la squalifica e di Andreolli che era una promessa nerazzurra, poi ha compiuto un mezzo giro d'Italia e in nerazzurro sembrava fuori schema, e ora sta riproponendo quelle belle promesse.

Curiosità a centrocampo, nei cinque di centrocampo, con D'Ambrosio a destra, quel D'Ambrosio arrivato a gennaio promettendo mari e monti (queste erano le attese) e si è un po' smarrito; Dodò a sinistra, fresco di nomina nel Brasile; Hernanes e Kuzmanovic interni, col fenomeno-Kovacic in panchina per una botta a un piede, e M'Vila che prende il posto di Medel (squalificato).

Poi l'attacco, con Osvaldo (o Icardi) che si è subito calato nella parte che gli compete, esperienza e qualità, e il Grande Atteso, Fredy Guarin. Lui e non Bonaventura, scelta dell'ultima ora di mercato, rimane il colombiano al suo secondo mancato divorzio e chissà che dopo due anni e nove mesi di vita interista, vita tribolata sua e collettiva, non sia proprio lui -impiegato ale spalle di un attaccante, trequartista con vocazione da secondo attaccante, il miglior "colpo" del mercato estivo nerazzurro.

Le ultime a proposito del dubbio Icardi-Osvaldo, dicono: in campo Icardi.