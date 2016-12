Inter, Gary Medel tifa Juventus: eccolo nel 2012 con un cappellino dei bianconeri 

12:46 - C'è già una macchia nera, anzi bianconera, nell'avventura che sta per iniziare di Gary Medel all'Inter. Sul web è spuntato un video del 2012 in cui il cileno rifiuta un'intervista di una giornalista all'aeroporto, ma quello che incuriosisce ora è il cappellino indossato dal centrocampista: il colore è rosa, ma al centro ecco lo stemma della Juve e sul retro la scritta "Juventus". Chissà come la prenderanno i suoi nuovi tifosi nerazzurri: sicuramente il neoacquisto dovrà spiegare il perché di quel cappello e farlo dimenticare con le sue prestazioni sul campo.