Inter, ecco lo Stjarnan: le sue esultanze sono epiche

15:24 - Dello Stjarnan non si sa granché. E' un club che milita nel campionato islandese, gioca in uno stadio da mille posti e molti dei giocatori, durante la settimana, frequentano l'Università. Ma i prossimi rivali dell'Inter in Europa League sono entrati nell'almanacco del calcio per le irresistibili esultanze. Vere e proprio coreografie pensate durante la settimana: da una battuta di pesca alla gara di tuffi, dalla bicicletta umana al remake di Rambo. L'Inter, da par suo, spera di non vederli mai all'opera GUARDA IL VIDEO