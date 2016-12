Inter, ecco la lista "inglese" per Thohir 

00:44 - Da Barcellona-Madrid a Londra-Manchester. La lunga missione-mercato di Pietro Ausilio, diesse dell'Inter, si conclude appunto a Manchester per completare il dossier di possibilità per il mercato estivo. La lista dei nomi è affascinante, si è aggiunto anche Samuel Eto'o per diretta richiesta del giocatore. A questo punto, Ausilio si prepara a proporre la lista al presidente Thohir, che sarà a Milano all'inizio della prossima settimana, fra martedì e mercoledì. Per una serie di appuntamenti decisivi, fra sui il Cda dell'Inter venerdì 28 marzo.

Ed ecco i nomi della lista predisposta da Ausilio.

Samuel Eto'o - In scandenza di contatto, ingaggio alto che si può ridurre. Ma l'età (33 anni) ha un peso specifiso nell'ambito del ringiovanimento imposto da Thohir.

Obi Mikel - E' uno dei piatti forti. Mazzarri lo ha richiesto per avere un uomo di centrocampo dalle qualità rare, di incontrista. La trattativa col Chelsea può procedere.

Fernando Torres - L'Inter chiederà a Mourinho di poterlo avere in prestito. Lo spagnolo non ha più raggiunto i livelli pre-infortunio, ma con Icardi e Palacio può completare il reparto.

Edin Dzeko - Eì un po' il sogno di Mazzarri, ma i costi per averlo da City sono esagerati.

Patrice Evra - L'esterno dello United e della Nazionale francese ha esperienza e qualità per completare il reparto esterni di Mazzarri, dopo Jonathan, Nagatomo e Ambrosio.

Javier Hernandez - O per meglio dire, il Chicharito. Secondo alcune fonti, l'accordo fra l'Inter e il Manchester United sarebbe già stato raggiunto. Ma non ci sono conferme.

Nani - L'altro esterno dello United, più offensivo rispetto a Evra.

Questi sono i principali nomi in agenda per la missione inglese. Da Barcellona e Madrid, la scorsa settimana, c'è Morata in cima alla lista. Ma da casa-Real non sarà facile strappare il consenso.