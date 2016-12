Inter, ecco Dodò: "Sarà una stagione importante"

13:40 - A Pinzolo è il giorno di Dodò. Prima conferenza stampa per l'esterno nerazzurro arrivato dalla Roma. "Ho trovato un ambiente sereno, sono tutti molto carichi - ha detto -. Ho buone sensazioni". "La presenza di Mazzarri ha influito molto. Mi ha detto di lavorare perché sta per iniziare una stagione molto importante per me - ha aggiunto -. All'Inter voglio migliorare e imparare. Il mio punto forte? Amo spingere in fascia".

Sulla scelta dell'Inter, certamente ha pesato Mazzarri: "Ho parlato con lui prima di venire. Le sue idee e il progetto non mi hanno fatto avere alcun dubbio". "Io e Vidic siamo gli ultimi arrivati, stiamo lavorando duro per capire tutti i movimenti del mister", ha aggiunto.



Capitolo Champions: "Giocare la Champions è l'obiettivo di tutti i giocatori, ma voglio giocarla con l'Inter e spero di poterla disputare con l'Inter la prossima stagione. La Champions rimane il sogno di ogni giocatore". Quanto al passato in giallorosso, Dodò non ha rimpianti, né sassolini da togliersi dalle scarpe: "In questi due anni in Italia sono migliorato tanto in campo e fuori, mi sento più pronto. Mi porto dietro un grande ricordo, anche se ci sono stati momenti difficili la squadra mi ha sempre sostenuto".



Diverso comunque l'ambiente che ha trovato rispetto a quello romano: "La passione degli interisti l'ho vista subito, ho ricevuto tanti messaggi. Non vedo l'ora di scendere in campo a San Siro. Sono curioso, sarà bellissimo come l'Olimpico."