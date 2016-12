Inter, è un incubo: Gasperini la punisce 1-0 

00:10 - Genoa-Inter 1-0, e per la squadra di Mazzarri l'incubo continua. A decidere è una prodezza di Antonelli, al 38' st, in una sfida ricca di palle-gol. Per Gasperini la rivincita che tanto cercava, dopo la sua breve e bruciante esperienza in nerazzurro. Per l'Inter la conferma di una crisi, che è un po' di gioco, ma soprattutto di risultati. E' la terza sconfitta in 4 gare nel 2014 (Lazio, Genoa e Udinese in Coppa Italia). Ovvero, è crisi vera.

LA PARTITA

Scacciare la crisi, per l'Inter è una strada obbligata. E tortuosa. Mazzarri s'ingegna nel suo "solito" schema, ma stavolta c'è un centravanti vero (Milito), un trequartista-attaccante (Palacio) e un altro trequartista offensivo (Alvarez). Ovvero una logica offensiva troppo spesso disattesa. Il Genoa vive il suo momento di relativo benessere: la classifica è grigia, ma il momento (a parte il rovescio di Roma 0-4) non è male.

Su Marassi piove molto, e il campo è quello che è: in certi momenti quasi impraticabile, in altri appena accettabile. E la partita scorre secondo lo schema che vuole l'Inter, subito, in attacco. Jonathan a destra e Nagatomo a sinistra alimentano l'offensiva e per in venti minuti lo spreco di risorse da parte nerazzurra è davvero condannabile: un tiro di Alverez, subito, una super-occasione per Jonathan adosso a Perin, un'altra opzione per il brasiliano che perde tempo e un lampo di Palacio, diagonale fuori. Uno spreco (quasi) inaudito. Che si spegne a quel punto, e non per caso: si fa male Alvarez, e va fuori. Entra Kovacic. Lo schema rimane inalterato, ma Kovacic s'inabissa nella perdita -costante- del pallone.

E a quel punto, riemerge il Genoa. Passata la paura, si spinge nella metà campo interista con Vrsaljko a destra, Bertolacci e anche Marchese che abbandona la sua zona e cerca di dare fastidio. L'Inter si ritrae, quasi le mancassero le forze per ripartire dopo lo sforzo di mezzo tempo. Gilardino crea spazi, i rossoblu sommano calci d'angolo in un'area di rigore piena di gente e di fango. E sul finire del tempo Marchese di testa, su angolo deviato da Cambiasso, da tre metri deposita il pallone addosso ad Handanovic.

Il secondo tempo si apre con Palacio che divora il gol del vantaggio, pallone alto. E poi è Genoa: approfitta dei ritmi degli interisti, tengono palla senza correre, e riparte con Fetfatsidis e Vrsaljko. Gilardino vola verso il gol e una pozzanghera, non un difensore nerazzurro, lo blocca; Bertolacci impegna Handanovic e Fetfatsidis lo costringe a una prodezza. Trema Mazzarri che provvede a dare muscoli e fiato ai suoi con Guarin per Kuzmanovic.

E proprio Guarin, appena dentro, sfoggia un tiro a volo micidiale: Perin incoccia il pallone destinato al gol. Dopodiché la luce va e viene, nel senso che l'Inter avanza confusamente, il Genoa replica come deve e come può nel fango, Palacio incrocia il destro da sei metri e Perin para, Gilardino sfiora la rete e Juan Jesus salva. Poi l'Inter rientra nel suo incubo al 38' st quando Antonelli di testa, su calcio d'angolo, ha il modo di colpire di testa, da solo, a cinque metri da Handanovic. Festa del Genoa, depressione dell'Inter che vicino al novantesimo (Palacio) sfiora il pareggio. Perin para ancora.

Il campionato dell'Inter comincia a disegnare scenari preoccupanti: terza sconfitta del 2014, tutte per 1-0 (Lazio, Genoa e Udinese in Coppa Italia), il solo punto col Chievo e una allergia al gol che pesa troppo: le occasioni di Marassi non sono state poche, ma la tranquillità è quella che manca. A tutti. Il Genoa ha fatto la sua figura casalinga, con Gasperini sbaglia poco, quasi niente nel suo stadio. E batte una grande, per la prima volta nella stagione. Ammesso che grande l'Inter sia ancora da considerare.



LE PAGELLE



Handanovic 7 - Nulla da eccepire sul portiere spesso nel mirino. Salva quando può. E nulla può sul colpo di testa di Antonelli.

Juan Jesus 5 - Fetfatzidis gli mette i brividi, scappandogli sovente. Lo soffre troppo.

Kovacic 5 - Da grande promessa a delusione che somma partite-no. Peccato. E' un giovane da rigenerare e non può certo farlo in quest'Inter vittima di confusione collettiva.

Milito 5 - Il suo ritorno a tempo pieno non segna la svolta, purtroppo per l'Inter. Lavora molto, ma gli mancano lo spunto e la rapidità per emergere.

Palacio 5,5 - Sbaglia due-tre occasioni in zona-gol. E' il suo problema del 2014: dopo la prodezza nel derby, quel gol impossibile, sbaglia i gol facili.

Cambiasso 6 - La dedizione alla causa è sempre ammirevole. Anche se non funziona come vorrebbe.

Perin 7,5 - Tre-quattro parate decisive, l'ultima al novantesimo. C'è da lavorare e lui esibisce il repertorio migliore.

Antonelli 7 - Gagliardo in difesa, dove spesso si aggiunge mettendo lo stop agli interisti. E quel colpo di testa che vale tre punti, seppure con la certificata libertà lasciata dagli interisti.

Fetfatzidis 7 - Sulla destra, senza tregua. Fa sofrire Juan Jesus e, alla lunga, tutta la difesa interista.

Gilardino 6,5 - La vocazione al gol si spegne sul più bello, complice il fango. La sua corsa verso il Mondiale continua.



IL TABELLINO

GENOA-INTER 1-0

Genoa (3-5-2): Perin 7,5; Antonini 6, De Maio 6,5, Marchese 6; Vrsaljko 6,5, Sturaro 6 (27' st De Ceglie 6), Bertolacci 6,5, Cofie 6, Antonelli 7; Gilardino 6,5 (40' st Calaiò sv), Fetfatzidis 7 (31' st Konate sv). A disp. Bizzarri, Donnarumma, Pierre, Sampirisi, Biondini, Sokoli, Centurion, Stoian, Tozser. All Gasperini 7

Inter (3-4-2-1): Handanovic 7; Campagnaro 6, Rolando 6, J. Jesus 5 (40' st Botta sv); Jonathan 5,5, Kuzmanovic 6 (18' st Guarin 6), Cambiasso 6, Nagatomo 6; Alvarez 6 (21' Kovacic 5), Palacio 5,5; Milito 5. A disp.: Carrizo, Ranocchia, Zanetti, Castellazzi, Andreolli, Samuel, Mudingayi, Taider. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 38' st Antonelli (G)

Ammoniti: Cofie, Vrsaljko, Bertolacci, Sturaro, Konate (G), Juan Jesus (i)

Espulsi: --