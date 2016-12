Inter è in Europa League. E Thohir ribadisce: "Mazzarri resta" 

18:37 - "Mazzarri resta anche la prossima stagione". A togliere ogni dubbio è stato questa mattina Erick Thohir: "Ha un contratto - ha dichiarato il presidente dell'Inter in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset - e dobbiamo dargli un'altra possibilità. Il prossimo anno potrà essere più preparato: avrà nuovi giocatori e potrà anche cambiare disposizione tattica". E dopo le parole di Thohir, il verdetto del campo: l'Inter è in Europa League e al quinto posto della classifica.

Intercettato dal nostro Marco Barzaghi all'uscita dall'hotel milanese in cui ha trascorso la notte dopo la festa per Javier Zanetti, il presidente dell'Inter ha commentato anche il successo contro la Lazio che ha assicurato l'accesso all'Europa League: "E' stata una bella serata, molto emozionante e soprattuto gratificata da un risultato decisamente positivo. Tutto molto bello, per l'Inter, per Zanetti, per i tifosi. Sono anche andato alla festa per il Capitano: insomma, tutto bene. Ma adesso abbiamo ancora una partita, stiamo concentrati".



Partita dopo la quale si inizierà a pensare alla prossima stagione: "Continuo a dire che Mazzarri starà con noi. Ha un contratto ed dobbiamo dargli un'altra chance. Prenderemo nuovi giocatori per una squadra più forte. Quali? Non faccio annunci prima di aver chiuso".



Qualche novità potrebbe arrivare a breve, anche dal soggiorno a Londra dei prossimi giorni: "Ho in calendario molti incontri, istituzionali e non solo" ha concluso Thohir. "Vedrò anche qualche procuratore per prepararci al meglio per i prossimi impegni. Dobbiamo lavorare in fretta: ci sono i Mondiali, l'estate è corta".