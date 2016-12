Inter, davanti a Thohir vietato sbagliare

20:03 - Vietato sbagliare. A San Siro, davanti al presidente Thohir, l'Inter è chiamata alla vittoria contro l'Udinese per riscattare la sconfitta contro l'Atalanta e riprendere la corsa all'Europa, anche approfittando degli stop di Fiorentina e Parma. L'indonesiano mal digerirebbe un altro risultato negativo: tutti sono sotto esame. In formazione, riecco in difesa Juan Jesus con Samuel e Ranocchia. Tra i friulani fuori Di Natale, gioca Muriel.

L'Udinese non è certo una squadra facile da affrontare: le sue caratteristiche sono adatte per dar fastidio ai ragazzi di Mazzarri: velocità, buona tecnica e organizzazione tattica fanno dei bianconeri una delle mine vaganti della Serie A. All'andata fu 3-0 per i nerazzuri che giocarono forse la partita più bella della stagione. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia, con i friulani che passarono il turno grazie a un autoritario 1-0. Quella invece fu, la peggior partita dell'Inter, che non si rese quasi mai pericolosa e scese in campo senza personalità. L'impegno non certo scontato quindi, è l'ideale per Thohir che cerca risposte dalle parti sotto esame: giocatori, allenatore e dirigenza. Sì, anche i dirigenti interisti potranno dimostrare al tycoon indonesiano le loro capacità. In particolare Ausilio ha l'occasione di intavolare una trattativa per il terzino svizzero Widmer. Giovane, veloce e tecnico con un futuro assicurato: l'identikit perfetto per il nuovo esterno richiesto dal tecnico di San Vincenzo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Hernanes, Nagatomo; Palacio, Icardi

A disp: Carrizo, Castellazzi, Campagnaro, Zanetti, D'Ambrosio, Kuzmanovic, Kovacic, Alvarez Taider, Botta, Milito. All. Mazzarri

Udinese (5-5-1-1): Scuffet; Herteuax, Domizzi, Danilo; Widmer, Babu, Allan, Pereyra, Silva; Fernandes; Muriel.

A disp: Brkic, Kelava, Naldo, Bubnijc, Jadson, Pinzi, Yebda, Lazzari, Zielinski, Maicosuel, Lopez, Di Natale. All. Guidolin