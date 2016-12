Inter: cresce il tifo contro Mazzarri

18:13 - Il derby più brutto per Javier Zanetti. La sconfitta dell'Inter c'entra poco o nulla, ma il capitano argentino è stato in panchina per tutti i 90 minuti in quello che è stato il suo ultimo derby da giocatore. Nessun problema fisico, ma solo scelta tecnica di Mazzarri. Una decisione che non è piaciuta ai tifosi nerazzurri che avrebbero voluto il loro capitano in campo, almeno per uno spezzone di partita. Il numero 4 ha sofferto molto, emblematica la sua espressione poco dopo l'ultimo cambio effettuato dal tecnico.

Sicuramente Zanetti non meritava tutto ciò. Lui che ha fatto la storia dell'Inter costretto in panchina nel suo ultimo derby da giocatore nerazzurro: a fine anno appenderà le scarpette al chiodo e inizierà il suo percorso da dirigente. Tutti lo avrebbero voluto in campo, tifosi del Milan compresi che lo hanno sempre rispettato. Invece nulla, Javier è stato lì seduto e ha sofferto silenziosamente dimostrandosi ancora una volta un campione. Poteva essere il suo 46.esimo derby giocato e invece è stato solo il secondo senza entrare. Un errore che i tifosi non hanno perdonato a Mazzarri.

Sui social network sono tutti contro l'allenatore nerazzurro che ha deciso di non mandarlo in campo neanche per cinque minuti. E quel "contro" si sta dilatando pensando e ripensando a che cosa è stato il derby nerazzurro. Sabato sera c'è Inter-Lazio, decisiva per l'ingresso in Europa League. L'Inter ha smesso di vincere a San Siro il 9 marzo, Inter-Torino 1-0. Due mesi sono troppi. Sarà un sabato sera difficile per Mazzarri.