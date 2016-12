Inter, colpo di Thohir: Bolingbroke nuovo amministratore delegato

12:06 - C'è Michael Bolingbroke nel futuro dell'Inter. Non è una giovane promessa, ma è l'attuale direttore operativo del Manchester United. Il 46enne è l'uomo fortemente voluto da Thohir ed è destinato a ricoprire una carica molto importnate: amminstratore delegato, ruolo che attualmente in nerazzurro è ricoperto dallo stesso proprietario indonesiano. Bolingbroke affiancherà Williamson per far crescere l'Inter. L'unico problema è che non parla italiano.

L'annuncio non può essere ancora ufficiale perché Bolingbroke è ancora in carica al Manchester United, ma ormai non sembranno esserci più dubbi sul suo arrivo all'Inter. Anche a questo è servito il viaggio a Londra di Thohir. Il 46enne inglese lavora a Old Trafford dal 2007 e in Inghilterra è stimato per aver portato i Red Devils ai vertici sulla vendita dei biglietti. Dopo Vidic ecco un altro colpo dal Manchester United, forse non l'ultimo. Hernandez piace sempre più all'indonesiano.