Inter, Campagnaro: "Ritrovato il morale, ora siamo più convinti" 

17:34 - Sassuolo, Fiorentina e Cagliari: vincere contro i sardi significherebbe per l'Inter infilare il primo tris stagionale e continuare la rincorsa al terzo posto, per quanto ancora molto lontano. "Innanzitutto significherebbe accrescere il morale - ha detto a Sportmediaset Campagnaro - e poter giocare più liberi di testa e convinti. Stiamo meglio, ci alleniamo con più intensità, la concorrenza fa bene e stimola. Come sto io? Sto ritrovando serenità".

Il difensore argentino, dopo un inizio di campionato da leader, sta faticando però a ritrovare ritmi e sicurezze perdute: "Più che l'infortunio sono stati altri problemi a rallentarmi - ha continuato Campagnaro - ma ora tutto sta tornando alla normalità. La mancanza del posto fisso aiuta a dare di più, oltretutto si avvicinano i Mondiali ed è importantissimo fare bene. Il ct Sabella mi consosce bene, devo solo giocare al massimo, nel calcio non ti regala niente nessuno".



Domenica ad assistere alla partita contro il Cagliari ci sarà anche il presidente Thohir: "Uno stimolo in più per continuare a fare punti dopo i successi importantissimi col Sassuolo e con la Fiorentina. Come abbiamo vissuto il cambio di proprietà? Normalmente, senza che la cosa ci abbia toccato, noi pensiamo solo al campo. Obiettivi finali? Troppo lontano il traguardo, viviamo partita dopo partita".



Infine, il nuovo caso Icardi, gli auguri di compleanno e la foto di Milito stracciata da un amico di Maurito: "Nessun caso, nessun problema nello spogliatoio. E neppure tra i due, si sono già chiariti. Non c'era nessuna malizia".