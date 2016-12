Inter, Cambiasso fuori un mese: salta anche la Juventus 

21:41 - Nuova tegola in mezzo al campo per Walter Mazzarri: l'argentino Esteban Cambiasso ha riportato "uno stiramento al bicipite femorale sinistro". Lo ha confermato l'Inter al termine dei controlli cui è stato sottoposto in giornata il Cuchu. Cambiasso, che si è fatto male durante il secondo tempo della partita di San Siro con il Catania, starà fermo per circa un mese e sarà costretto a saltare il big match con la Juventus di domenica prossima.