Inter, c'è di peggio: è ultima nel 2014

13:40 - Non per infierire sull'Inter, ma a tutto c'è un limite. Le ultime dieci giornate, certificano la crisi nerazzurra (1 vittoria soltanto, nel derby, e 8 punti conquistati). Ma il 2013 si era chiuso con Inter-Milan 1-0, magia di Palacio e (moderata) euforia. Mentre il disastro è cominciato col nuovo anno: devastante. Sei gare (5 di campionato, 1 di Coppa Italia), 4 sconfitte e 2 pareggi e due soli gol messi a segno, Nagatomo e Rolando. Due difensori. E non è tutto: perché c'è una statistica peggiore.

E il peggio sta nella classifica del 2014, che qui andiamo a elencare.

Juve 13; Parma 12 (una gara in meno); Lazio 11; Milan 10; Atalanta, Roma (una gara in meno) 9; Fiorentina, Napoli, Torino 8; Genoa 7 (una gara in meno); Verona 6; Catania 5; Cagliari, Livorno, Samp (una gara in meno) 4; Udinese, Chievo, Bologna, Sassuolo 3; Inter 2.

Ultima in classifica, la squadra di Mazzarri. Con regressioni in tutti i sensi: di gioco, di autostima, di difesa, di gol segnati, di strambi gol subiti, di crisi collettiva e personali. Palacio, per esempio: emblema dei primo quadrimestre, dopo il gol di tacco al Milan non centra la porta nemmeno da cinque metri (vedi Juve-Inter e anche prima). Oppure Campagnaro: tanto autoritario nei suoi primi approcci quanto sofferente su ogni pallone. O anche Alvarez, che nel ruolo a tutto campo impostogli da Mazzarri non riesce più a vedere la porta avversaria, cosa che nel 2013, primo semestre e agli albori della nuova stagione, era una sua virtù.

Potremmo andare avanti, non c'è un giocatore che renda più del minimo garantito: sono tutti al di sotto del loro standard previsto. E lo è anche (soprattutto) Mazzarri, che si ostina in uno schema che pare fatto apposta per risultare sbagliato, e in Juve-Inter -prendiamone una a caso- si è imposto (crediamo) di evitare la marcatura di Pirlo, libero (Pirlo) di fare sfoggio in ogni zona del campo del suo talento. Coi risultati che sappiamo, al di là dell'1-3. Perché?