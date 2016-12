Inter, brutto stop a Francoforte: 3-1

23:43 - Brusco risveglio per l'Inter, che dopo la positiva tournée Usa, incassa una pesante sconfitta in amichevole con l'Eintracht Francoforte. In Germania finisce 3-1 un match con troppe amnesie difensive per la squadra di Mazzarri. Dopo il vantaggio con Botta al 25' ecco tre reti in pochi minuti: Piazon al 26' e una doppietta di Seferovic al 33' e 39'. Nella ripresa Inter schierata con la difesa a 4 e tanti cambi, tra cui il debutto di Hernanes.

LA CRONACA DEL MATCH

Insomma, è bastato un tempo scellerato per cancellare quanto di buono fatto vedere dalla nuova Inter finora. I nerazzurri erano partiti giocando con autorità, ma dopo il vantaggio iniziale (con la prima rete di Botta in nerazzurro), sono stati protagonisti di numerosi errori difensivi, che hanno spalancato le porte alla vivace squadra di Schaaf. Nella ripresa, così, Mazzarri ne ha approfittato per fare qualche esperimento, schierando la difesa a 4 e facendo giocare tutti i presenti in panchina (ancora assente Osvaldo), a eccezione di portieri. Ma le occasioni non sono arrivate, con il portiere tedesco praticamente inoperoso, mentre il suo collega Trapp è stato chiamato ancora a un paio di interventi notevoli. E la differenza non si può dire che l'abbia fatta la condizione atletica, visto che la Bundesliga inizierà solo una settimana prima della Serie A.

LA CRONACA DEL MATCH

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER 3-1

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Ignjovski (15' st Chandler), Anderson (34' st Madlung), Zambrano, Djakpa (34' st Oczipka); Lanig (15' st Russ), Hasebe (21' st Flum); Inui (21' st Rosenthal), Piazon (38' st Kinsombi), Haedo Valdez (15' st Kadlec); Seferovic (38' st Gerezgiher). A disp.: Wiedwald, Meier, Aigner. All. Schaaf.

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia (1' st Guarin), Vidic (30' st Andreolli), Juan Jesus (36' st Silvestre); Jonathan (1' st D'Ambrosio), Obi (1' st Laxalt), M'Vila (1' st Khrin), Kovacic (15' st Hernanes), Nagatomo (1' st Dodò); Icardi, Botta. A disp.: Carrizo, Berni. All. Mazzarri.

Arbitro: Dingert (Ger)

Marcatori: 25' Botta (I), 26' Piazon, 33' e 39' Seferovic (E)

Ammoniti: Laxalt (I)



45' st + 1 - Fischio finale: l'Eintracht batte l'Inter 3-1

45' st - Doppia invasione di campo: un tifoso va a stringere la mano alla panchina dell'Eintracht, un altro con la maglia interista di Pazzini viene bloccato dagli stewart

40' st - Tiro dalla distanza di Flum, Handanovic risponde presente

36' st - Punizione di Icardi sulla barriera

31' st - Laxalt è il primo ammonito per un fallo su Anderson

30' st - A un quarto d'ora dal termine c'è spazio solo per qualche fallo di stanchezza

24' st - E' un'Inter un po' più vivace quella della ripresa anche se mancano le occasioni

21' st - Gol di tacco di Guarin, ma l'assistman Icardi era in chiaro fuorigioco: giusto fermare l'azione

19' st - Punizione di Hernanes che non centra la porta

15' st - Tre cambi anche per l'Eintracht, l'Inter inserisce Hernanes

13' st - Grande intervento di Guarin su Inui lanciato a rete

12' st - Gran parata di Handanovic su un insidioso tiro dalla distanza di Inui

10' st - L'Eintracht continua a giocare bene e in velocità, si vede la mano di Schaaf

3' st - Tiro da fuori di Kovacic, che però colpisce Icardi in fuorigioco

1' st - Mazzarri schiera la difesa a quattro con D'Ambrosio e Dodò sugli esterni: 4-3-3

1' st - Comincia la ripesa con diversi cambi tra le file interiste: dentro Khrin, D'Ambrosio, Dodò, Laxalt e Guarin

45' + 1 - Fischio finale con mezza rissa in centro al campo: gli interisti ce l'hanno col falloso Zambrano

45' + 1 - Colpo di testa di ranocchia, ma debole e centrale

44' - Ranocchia salva su un'azione in velocità dell'Eintracht

39' - GOL EINTRACHT Traveraa di testa di Valdez, poi Seferovic è il più lesto a riprendere il pallone e segnare

33' - GOL EINTRACHT Hasebe e Inui seminano il panico nella difesa interista e Seferovic la mette dentro da due passi

31' - La partita si è accesa improvvisamente

26' - GOL EINTRACHT Buco della difesa interista, Piazon entra in area e colpisce il palo, ma sulla respinta insacca

25' - GOL INTER Botta interviene al volo di sinistro su un traversone dalla sinistra di Nagatomo

23' - Obi cerca Icardi solo a centro area, ma l'assist è impreciso

21' - Brutta e inutile scorrettezza di Zambrano su Icardi, con l'interista che era già a terra

20' - Miracolo di Handanovic su colpo di testa di Lanig che anticipa M'Vila

19' - Bello spunto di Seferovic che entra in area ma si trova davanti il muro Handanovic

14' - Tentativo dalla distanza di Ignjovski, ma altissimo

12' - Partita davvero bruttina in questo avvio, con i tedeschi ben chiusi in difesa

9' - Tiro di Valdez, il primo della parttia, deviato in angolo da Nagatomo: sul corner Handanovic esce in sicurezza

6' - Brutto fallo di Zambrano su Icardi

3' - Parte bene l'Inter, che ha subito il controllo del pallone

1' - Si comincia di fronte a 50mila spettatori, Inter in campo in maglia bianca

Tutto pronto alla Commerzbank Arena per la prima edizione della Frankfurt Main Finance Cup