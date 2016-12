Inter, Bonolis replica ad Elkann: "Pensi a gioire delle sue vittorie"

19:41 - Questione di stile. Paolo Bonolis sceglie l'ironia per replicare alla battuta di John Elkann sul periodo opaco dell'Inter. "Un tempo lo 'stile Juve' era sinonimo di eleganza, ora tende più al casual - ha spiegato a TuttomercatoWeb il presentatore, tifoso nerazzurro -. Credo che Elkann dovrebbe gioire più delle vittorie della sua squadra, che tanto sta facendo bene in questi anni, piuttosto che delle disgrazie altrui".

Botta e risposta. Paolo Bonolis risponde per le rime all'erede della famiglia Agnelli dopo la discutibile boutade del presidente della Fiat ("Non so perché l'Inter non vinca più, ma lo posso assicurare, mi auguro che continui a perdere"). "Quando era l'Inter a vincere, io ne ero felice e non certo perché Juve e Roma rimanevano a secco. La reputo una cosa poco sportiva", ha spiegato il presentatore tv con l'Inter nel cuore.