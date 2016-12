Inter, arriva il "Grande Capo": Thohir porta a Milano Williamson 

20:11 - Il presidente dell'Inter Erick Thohir ha ufficializzato oggi la nomina di Michael Williamson come Direttore dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo del club nerazzurro. Williamson arriverà in Italia ai primi di marzo, lasciando così il D.C.United. "Sono estremamente soddisfatto di portare all'Inter un professionista come Williamson, che ha una grande esperienza in termini di finanza legata allo sport -ha detto Thohir, azionista di maggioranza anche al D.C.United - per l'etica e l'integrità che caratterizzano il suo lavoro non è secondo a nessuno. E' un professionista capace, in grado di recepire gli obiettivi che ci proponiamo e come raggiungerli".



Da parte sua, il nuovo dirigente interista ha dichiarato che "è un grande onore lavorare per questo club. Non vedo l'ora di unirmi alla dirigenza ed impegnarmi per fare dell'Inter uno dei dieci migliori club al mondo". Williamson ha lavoraro al D.C.United negli ultimi sette anni, prima come direttore finanziario e dal 2013 come direttore operativo. Ha gestito ogni iniziativa del club, inclusa la supervisione delle attività legate alla costruzione del nuovo stadio della squadra statunitense.