Inter, allarme Hernanes: forse è uno stiramento

08:19 - Brutte notizie per Mazzarri in vista del match di campionato con la Fiorentina. Né Hernanes né Milito hanno infatti partecipato in gruppo all'allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile: il brasiliano, addirittura, potrebbe essere stato vittima di uno stiramento, il che prevederebbe un lungo stop. Borsite, invece, per l'argentino. Ha abbandonato la seduta Kovacic a causa di un taglio al ginocchio destro, che ha richiesto tre punti di sutura.



La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro aerobico per i giocatori scesi in campo la scorsa domenica nel match disputato contro il Sassuolo, partitelle ad alta intensità per tutti gli altri. Esteban Cambiasso prosegue nel suo programma di recupero dall'infortunio.La squadra si ritroverà nella mattinata di mercoledì per il secondo allenamento settimanale. Solo allora si potrà capire se per Hernanes si sia trattato solo di un affaticamento, come pareva inizialmente, o se è qualcosa di più serio. Difficile, invece, il recupero di Milito.