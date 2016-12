Inter, alla Pinetina spunta il 'Muro delle promesse' 

19:54 - L'Inter ci crede, ma per farlo la strada è una solamente: combattere insieme. I giocatori nerazzurri hanno voluto mettere una serie di propositi incentrati proprio sul concetto di 'fare gruppo' per iscritto su un muro che, alla Pinetina, è stato già ribattezzato 'il muro delle promesse'. Le frasi - in italiano e inglese - sono nove, più quella finale a caratteri cubitali "Io amo l'Inter". Il primo a firmare è stato capitan Andrea Ranocchia.

"Noi promettiamo - si legge sulla parete color oro - di dare sempre il massimo; di giocare sempre con il cuore; di andare avanti tutti insieme senza dipendere dal risultato; tutti aiutano tutti; di lasciarsi aiutare dal proprio compagno; tutti mettono la propria qualità per la squadra; si vince, si perde, tutti si prendono la responsabilità; i problemi si risolvono insieme; di non arrenderci mai". "Credo che siano - dice Ranocchia - le parole base per ripartire, per tornare grandi, per riaprire un nuovo ciclo. Sono cose che la società ha sposato in pieno e che tutti noi sottoscriviamo. E' il riassunto di quello che deve essere il calcio e anche la vita".