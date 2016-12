Inter al lavoro a Pinzolo: applausi per Dodò, solo corsetta per Vidic

20:36 - Lavoro tattico e partitella per l'Inter nel pomeriggio a Pinzolo dopo una mattinata di potenziamento in palestra. Walter Mazzarri ha guidato la seconda parte dell'allenamento dopo la fase di possesso palla sullo stretto curata da Vigiani. Nella partitella dieci contro dieci Dodò e Icardi hanno mostrato un'ottima intesa. In particolare il brasiliano, oltre all'assist per il compagno, è stato protagonista di una discesa che ha strappato applausi.

La seduta pomeridiana è cominciata con un coro che i tifosi hanno dedicato a Mourinho. Poi l'attenzione si è concentrata sulla squadra diretta da Mazzarri, che ha così diviso i giocatori per la partitella: Berni, Vigiani, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio, Krhin, Steffè, Dodò, Bonazzoli, Icardi (squadra arancione); Carrizo, Sciacca, Silvestre, Andreolli, Kuzmanovic, Palazzi, Obi, Laxalt, Puskas, Ventre (squadra bianca). La partitella è finita due a uno per i 'bianchi' con reti di Silvestre (colpo di testa su calcio d'angolo), Icardi (tocco da distanza ravvicinata su cross di Dodò) e Palazzi (sinistro sul primo palo). Sia Mbaye che Vidic hanno solamente corricchiato su un campo adiacente a quello principale. Per il serbo una lenta ripresa concordata con lo staff nerazzurro dopo il problema muscolare dovuto a un affaticamento.