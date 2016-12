Inter: a San Siro si prepara la festa a Zanetti 

10:25 - Inter-Lazio, prima di tutto. Meglio evitarsi altri dispiaceri (interisti), ottenere i 3 punti che vorrebbero dire Europa League garantita, diciamo al cento per cento; e allontanare i nuvoloni del dopo-derby che non delegittimano Mazzarri agli occhi di Thohir, ma a quelli dei tifosi un po' sì, forse troppo. Poi, anche per il massimo rispetto che gli si deve, la festa per capitan Zanetti: non risulta che sarà titolare in Inter-Lazio, ma di sicuro è il titolare della serata interista a San Siro e della storia nerazzurra degli ultimi vent'anni.



La festa si va organizzando, per il dopo Inter-Lazio. A prescindere da come finirà, ma con l'impegno e la grinta e il cuore perché la partita finisca come gli interisti pretendono: una grande prestazione dopo la depressione nel derby.



Le immagini sul mega-schermo, i 16 trofei vinti dall'Inter di Zanetti, che non sono pochi e sono tutti, 5 scudetti e 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e poi l'Europa sui due fronti, Coppa Uefa e Champions League, l'Intercontinentale.

Ci saranno tutti, accanto a Zanetti. Thohir e soprattutto Massimo Moratti, la famiglia Moratti. Dirigenti e i compagni di squadra di oggi e di ieri.



La Curva Nord, chiusa per squalifica (il ricorso dell'Inter è stato respinto dalla Corte di giustizia federale) , festeggerà invece con Zanetti fuori dallo stadio Meazza, al termine della partita. A comunicarlo, alla vigilia della gara contro la Lazio, è la Curva nerazzurra attraverso il proprio sito ufficiale: "Il Capitano (e forse anche altri) sarà dei nostri a fine partita, al Baretto", lo storico ritrovo dei tifosi nerazzurri dal quale gli ultrà seguiranno la gara".