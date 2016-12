Inter a Monza per la F1, Vidic freme: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro"

20:32 - Pomeriggio di relax per cinque giocatori dell'Inter a Monza dopo l'allenamento alla Pinetina. Presenti Dodò, Hernanes e Juan Jesus accompagnati da Andreolli e Nemanja Vidic. Proprio il difensore serbo ha parlato del prossimo impegno dei nerazzurri, soffermandosi anche sull'ultima gara contro il Torino: "E' stata una partita difficile come tutte quelle di esordio, ma contro il Sassuolo potremo sfruttare il fattore campo e conquistare i 3 punti".

L'ex capitano del Manchester United si trova bene in nerazzurro e sogna l'esordio davanti al suo pubblico: "Mi sento bene all'Inter, quello che devo fare è adattarmi al campionato, ma per questo ci vorranno due, massimo tre gare. San Siro? Non vedo l'ora di giocarci per la prima volta, deve essere fantastico". Vidic però dovrà aspettare il 24 settembre (data della quarta giornata, che vedrà l'Inter affrontare l'Atalanta al Meazza) per poter abbracciare i suoi nuovi tifosi. Il 32enne serbo dovrà infatti scontare la giornata di squalifica rimediata e non sarà in campo contro il Sassuolo. Esordio rinviato dunque, nel frattempo Vidic si gode la Formula 1 a Monza prima della gara di domani.

