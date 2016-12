Inter, 12 mesi dopo: due crisi a confronto 

18:36 - (r.o) - Stramaccioni 39 punti. Mazzarri 33. Siamo a meno sei dalla peggior notte interista degli ultimi 30 anni. O quaranta, fate voi, indietro col tempo.

Lo sappiamo. I paragoni sono sempre antipatici. E mettere in equilibrio l’Inter di Strama con questa è sempre stato un esercizio faticoso, perché la conclusione è (stata) sempre la solita: senza Mazzarri questa squadra avrebbe chissà quanto in meno di quel poco che possiede.

Vero? Falso? Il problema, ripetiamo, non sta nei paragoni. Ma il problema sussiste, perché un anno fa a fine gennaio la crisi di quell’Inter era già cominciata, così come è cominciata la crisi di questa con l’avvio del nuovo anno.

Dodici mesi fa, però, sembrava solo un problema tecnico. Si diceva, l’inesperienza di Stramaccioni, i reduci dal Triplete, una questione tattica irrisolta e l’idea morattiana di puntare su un esordiente, della panchina. Ma era colpa del tecnico romano? Riveduta oggi, quella crisi ha più il sapore d’insieme, di gruppo, di ambiente. Ridiamo a Stramaccioni una credibilità che sembra l’abbia messo in un angolo. Per restarci.

Oggi è peggio di ieri, e non solo per i meno sei punti in classifica con proiezioni di fine stagione che non intendiamo valutare in questo momento. Oggi è una crisi di vertice societario, inespresso questo vertice dopo settanta giorni di presidenza-Thohir. E’ una crisi di idee-mercato, non solo di investimenti che non ci sono-saranno: cercare e prendere Vucinic, salvo poi scoprire che Guarin alla Juve sarebbe un guaio ambientale, non è una scoperta amara, bensì un errore strategico.

C’è un problema di fiducia, verso i tifosi e viceversa. Mazzarri dice che giocare in uno stadio con la gente che tace o mugugna è un problema, e si finisce così: per stare male tutti. Ma anche Mazzarri in questi mesi ha svelato, di sé, il lato negativo, o perlomeno sembra aver smarrito quella lucida capacità di far emergere tutti i valori, anche quelli minimi, di un gruppo. Come ha fatto nel suo non breve curriculum di allenatore.

I giocatori, poi. Ci sono crisi un po’ ovunque, ogni giocatore sembra rendere meno, o molto meno, di quello che vale. Troviamone uno, uno soltanto, che in questo momento nfacia più di quello che potrebbe fare. E’ che succede così, quando la crisi è globale. Del mondo-Inter che fra sette giorni va a far visita allo Juventus Stadium. Allegira!