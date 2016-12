Insigne, tutto per Prandelli: "Farò il possibile per farmi portare in Brasile"

21:47 - Nella prima lista c'è. Ora non resta che convincere Cesare Prandelli a portarlo con l'Italia fino in Brasile. Lorenzo Insigne, intervenuto alla festa per i cento anni del Circolo Canottieri Napoli, è pronto a giocarsi le proprie chance Mondiali: "Tutti sognano di giocare i Mondiali e già il fatto di fare parte della lista dei preconvocati del ct Prandelli è un motivo di orgoglio. Ora andrò a Coverciano sperando di arrivare fino in fondo".

E ancora: "Ho segnato poco quest'anno ma per me quella che si sta per chiudere è stata una stagione favolosa e Prandelli lo sa, lui non guarda al numero di gol fatti ed è consapevole che ho dato tutto me stesso per meritare una chiamata. Mi sono sempre messo a disposizione di mister Benitez e del Napoli facendo il massimo ogni volta che sono stato chiamato in causa".



Insigne parla poi del suo NapolI: "Scudetto? Quest'anno ci siamo spianati la strada per il futuro, già nel prossimo campionato siamo ottimisti sul fatto di potercela fare. Immobile e Verratti? Non li ho ancora sentiti ma sarebbe bellissimo andare ai Mondiali insieme, in memoria della bella esperienza vissuta con loro al Pescara".