Inghilterra, Welbeck a richio per l'Italia

13:25 - Appare improbabile la presenza in campo di Danny Welbeck nella partita d'esordio contro l'Italia a Brasile 2014. A poco più di 72 ore dalla sfida, l'attaccante in forza al Manchester United ha abbandonato l'allenamento a causa di un problema alla coscia. Lo staff medico inglese ha immediatamente fasciato la zona interessata, ma il ventitreenne è uscito dal campo claudicante. Brutte notizie per Hodgson che aveva appena recuperato Gerrard.

Welbeck riveste un ruolo chiave nello scacchiere inglese, l'assenza si va ad aggiungere a quella di Chamberlain. 2 problemi in meno per Prandelli e numerosi in più per il ct inglese che dovrà reinventarsi il reparto avanzato.