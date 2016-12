Inghilterra, Rooney rischia il posto da titolare 

20:30 - I tifosi inglesi chiedono la testa di Wayne Rooney. La novità dell'Inghilterra che giovedì affronterà l'Uruguay potrebbe essere appunta la sua esclusione dall'undici titolare. Dirottato sulla sinistra contro l'Italia, l'attaccante del Manchester United ha deluso e sono in molti in queste ore a chiederne la sostituzione. Per il momento Roy Hodgson non si sbilancia, ma il debutto mondiale di Raheem Sterling, tra i migliori a Manaus, potrebbe stravolgere le gerarchie all'interno del ritiro inglese. Non solo Sterling, ma anche Danny Welbeck e Daniel Sturridge hanno convinto la critica - ricorda il Times - e pure sulle riserve Ross Barkley e Adam Lallana i giudizi risultano più che lusinghieri: unico escluso da questo consenso generale è proprio Rooney, che trova nel rientrante Alex Oxlade-Chamberlain un altro potenziale contendente per una maglia da titolare.

Un'incertezza che lo stesso Rooney ha confermato di sentire dopo undici anni di Nazionale da titolare inamovibile: "Perché dovrei considerare il mio ruolo da titolare garantito? - si è chiesto -. Io mi alleno duramente per far parte della squadra, non ho mai pensato che mi spetti di diritto. Abbiamo tanti giovani in squadra che ci garantiscono differenti soluzioni. Ma sono certo che chiunque giocherà noi tutti sapremo accettare le scelte dell'allenatore".