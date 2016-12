Inghilterra, Gerrard dice basta: "Addio Nazionale"

10:29 - Steven Gerrard dà l'addio alla Nazionale. Il capitano dell'Inghilterra agli ultimi (disastrosi) Mondiali in Brasile ha deciso che non vestirà più la maglia dei Tre Leoni: "Sono orgoglioso di ogni minuto in cui ho rappresentato il mio paese, ed è triste pensare di non indossare mai più la maglia della Nazionale. E' una decisione sofferta - le sue parole -, senza dubbio una delle più difficili della mia carriera".

Gerrard chiude con 114 caps e 21 gol, ma nessun Mondiale o Europeo conquistato. "Da quando sono tornato dal Brasile, e anche da prima, ci sto pensando - ha proseguito Gerrard -. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto in questi anni, genitori, amici e tutti i giocatori con cui ho avuto la fortuna di giocare. Un ringraziamento speciale va a Roy Hodgson, che mi ha promosso capitano permettendomi di realizzare il sogno di quando ero bambino". D'ora in poi, nella carriera di Gerrard, ci sarà dunque solo la maglia del Liverpool.