Inghilterra: Frank Lampard dice addio alla Nazionale

16:34 - Frank Lampard dà l'addio alla Nazionale inglese. Il calciatore classe 1978, passato momentaneamente al City in attesa della Mls dopo tredici stagioni con la maglia del Chelsea, ha totalizzato in tutto con la selezione dei Tre leoni 106 presenze - l'ultima contro la Costarica e con la fascia di capitano nel deludente Mondiale brasiliano - e ha realizzato ben 29 reti - la più recente il 29 maggio 2013 in amichevole a Londra contro l'Irlanda.

Al ritorno dal Brasile sembrava in un primo tempo che Lampard potesse, ct permettendo, continuare la sua avventura con l'Inghilterra: oggi è arrivata la retromarcia. Frankie, pur senza conquistare titoli, ha disputato con la Nazionale un Europeo (nel 2004, mentre nel 2008 è mancata la qualificazione e nel 2012 era infortunato) e tre Mondiali (nel 2006 il ko ai quarti, nel 2010 l'eliminazione agli ottavi e nel 2014 la disfatta al primo turno).