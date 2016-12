Infarto al gol di Lampard: muore calciatore 24enne

17:18 - Il gol di Lampard al "suo" Chelsea ha fatto il giro d'Europa e del Mondo. Scatenando reazioni ed emozioni. Ha coinvolto José Mourinho, che ha pagato il prezzo del pareggio ma è felice e spiega perché. E ha anche provocato la morte di un giovane africano, gran tifoso del Chelsea e di Lampard, che non ha retto, dicono, all'emozione (negativa, in quel caso) del gol del suo idolo. Cominciamo da qui, con quanto scrive l'Ansa. Era un tifoso accanito del Chelsea e quando ha visto che a siglare la rete che ha consentito al Manchester City di agguantare il pareggio era stato proprio Frank Lampard, ex dei blues, il suo cuore non ce l'ha fatta. E' morto così Fahad Musana, 24 anni, calciatore ugandese professionista (giocava nella massima serie del Paese africano). Quando ha visto il gol di quello che, nonostante il passaggio ai citizen, era rimasto un suo idolo, Musana ha perso i sensi, decedendo per infarto. Musana, difensore centrale, sabato scorso aveva giocato con la sua squadra, il Simba (vittoriosa per una rete a zero sull'Entebbe)), senza mostrare alcun problema fisico. Tanto che ieri mattina aveva eseguito, con i compagni, il consueto allenamento di scarico. Secondo quanto riferisce il sito Afrik.Foot, il suo compagno di squadra, Gerald Bagoole, che ha assistito con lui all'incontro in televisione, lo ha visto esultare per il gol con il quale Andre Schurrle, al 71/mo, aveva portato in vantaggio la squadra allenata da José Mourinho. Ma, quando ha visto Lampard, per 13 anni bandiera dei blues, andare a segno contro quella che, sino a pochi mesi fa era stata la sua squadra, Musana si è accasciato non riprendendosi più.

