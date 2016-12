Incredibile Legia Varsavia: out dalla Champions, il Celtic ai playoff 

17:48 - Un errore clamoroso che costa carissimo per il Legia Varsavia: niente Champions League perché all'87' della sfida con il Celtic, vinta 2-0, i polacchi hanno schierato in campo Bereszynski al posto di Zyro. Peccato che il difensore era squalificato per via della precedente esperienza europea con la maglia del Lech Poznan. La Uefa ha così deciso il 3-0 a tavolino e in virtuà del 4-1 dell'andata il Celtic va ai playoff in virtù del gol segnato in trasferta.

Per il Legia Varsavia dunque ci sono solo i preliminari di Europa League.