Incontro Agnelli-Conte: ecco la proposta della Juve

08:22 - Le proposte di Andrea Agnelli da una parte e le richieste di Antonio Conte dall'altra: ecco cosa verrà messo sul tavolo del primo incontro tra il Presidente e l'allenatore della Juventus per capire quali siano i margini e le percentuali perché il rapporto tra i due vada avanti. Un primo vertice che si svolgerà in forma privata nelle prossime ore, con ogni probabilità domani, anche perché la Juventus in caso di separazione o eventuale richiesta di Conte, deve cominciare a pianificare il futuro.

Ritocco dell'ingaggio e prolungamento del contratto, in scadenza 2015, sino al 2017. Ecco cosa è pronta ad offrire la Juventus. Dall'altra parte Conte per continuare chiede di alzare la posta attraverso l'apertura di un nuovo ciclo accompagnata da una rivoluzione tattica, passaggio ad una difesa a 4 e gioco da concentrare sugli esterni d'attacco, e tecnica con l'acquisto di almeno 5 giocatori giusto per aumentare l'aspetto qualitativo, diminuendo il gap con le grandi d'Europa, e tenere alto il livello motivazionale.Se domanda e offerta coincideranno o troveranno almeno qualche punto d'incontro allora le possibilità che Conte e la Juventus continuino insieme aumenteranno notevolmente.