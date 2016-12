Incidente per Rosberg e Wehrlein: due feriti nel ritiro della nazionale tedesca

12:54 - Attimi di paura durante una dimostrazione Mercedes nel ritiro pre-mondiale della nazionale di calcio tedesca in Alto Adige. Il pilota Dtm Pascal Wehrlein, per evitare la vettura guidata dal campione di Formula 1 Nico Rosberg, è finito fuori strada, investendo un addetto alla sicurezza e un turista. I due piloti sono rimasti illesi. Uno dei due feriti invece è grave. Sulle vetture c'erano anche Howedes e Draxler.

Tutto è successo in pochi istanti. Probabilmente a causa di una brusca frenata di Rosberg, Wehrlein, promessa 19enne del campionato Dtm, avrebbe sterzato per non tamponare il pilota di Formula 1, investendo i due spettatori. I due piloti si trovavano nel ritiro della nazionale tedesca insieme al campione di golf Martin Kaymer per una dimostrazione della Mercedes su un breve percorso recintato davanti all'albergo. L'addetto alla sicurezza è rimasto ferito in modo lieve, mentre un turista tedesco è stato ricoverato con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.