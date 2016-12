Incidente in Ferrari: Niang condannato a 18 mesi

18:44 - L'ultima bravata è costata davvero cara a Mbaye Niang. L'ex milanista, ora al Montpellier, è stato infatti condannato a 18 mesi per l'incidente avuto il 2 febbraio scorso con la sua Ferrari. I reati contestati al giocatore dal Tribunale sono fuga dopo un incidente, lesioni colpose, eccesso di velocità, non rispetto del semaforo, sorpasso a destra e guida senza patente. Niang rischiava, secondo le leggi francesi, addirittura 5 anni di carcere.

La patente di Niang è stata annullata e il giocatore non potrà fare un nuovo esame per i prossimi tre anni. Tre mesi con la condizionale anche al compagno di squadra, Mohamed Ramadani, 30 anni, che in un primo tempo aveva affermato di essere lui alla guida del bolide, al momento dell'incidente. Undici persone si sono costituite parti civili nel processo per l'incidente.



Il 2 febbraio, verso le 14,45, Niang, uscendo da un ristorante, era partito a tutta velocità verso il campo di allenamento della sua squadra al volante di una Ferrari rossa che gli era stata prestata. Nonostante la patente gli fosse stata ritirata nello scorso mese di maggio, il giocatore ha infranto più volte il codice della strada, urtando quattro auto sul proprio percorso ed effettuando un testa-coda.



Ripartito senza curarsi delle conseguenze ha fatto uno slalom fra le auto in coda, danneggiandone parecchie, prima di finire contro un albero con uno "scontro estramemente violento", secondo il presidente del Tribunale. Fuggito a piedi, Niang ha negato i fatti per quattro giorni, ammettendo poi le proprie colpe dopo 4 giorni di fermo.