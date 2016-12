Incidente in Ferrari, M'Baye Niang in stato di fermo a Montpellier

16:24 - Sembrava risolto senza grossi danni, tranne all'auto, l'incidente di M'Baye Niang in Francia a bordo della sua Ferrari. Invece l'ex attaccante del Milan si trova in stato di fermo presso la stazione di polizia di Montpellier. Gli agenti l'hanno convocato per chiarire la dinamica dei fatti, ma poi l'hanno trattenuto per ulteriori spiegazioni. Gli inquirenti stanno indagando su chi fosse al volante e sulla validità della patente del 19enne.

Dopo lo schianto, avvenuto lungo la strada che porta al centro di allenamento del Montpellier, Niang aveva affermato di non essere alla guida, pubblicando anche su Twitter i dettagli dell'incidente. Particolari poi però subito spariti dal profilo dell'ex rossonero e che hanno insospettito gli investigatori. Per far luce sulla vicenda sono stati sentiti anche alcuni familiari del calciatore. Gli inquirenti, infatti, vogliono capire chi era al volante e se la licenza di guida di Niang è regolare in Francia.