Immobile, sul Web spunta una canzone per Ciro

22:46 - A pochi giorni dal debutto azzurro in Brasile, tutti pazzi per Immobile. In molti lo vorrebbero accanto a Balotelli già contro l'Inghilterra e sul Web è spuntata anche una canzone rap dedicata ai gol dell'attaccante azzurro. Immediato il ringraziamento della punta del Borussia su Twitter all'autore del brano "CIRO9". "Grazie a @Davi_Campa per questa canzone meravigliosa", scrive sul suo profilo il bomber.