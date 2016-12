Immobile show: la Germania ai suoi piedi

18:04 - E' uscito tra gli applausi scroscianti del suo pubblico dopo averne fatte di tutti i colori e aver messo in ginocchio l'Arsenal. Ciro Immobile ha finalmente conquistato Dortmund e lo ha fatto nella serata migliore, con un gol strepitoso ma, più in generale, con una prova più che convincente. Per questo i giornali tedeschi, Kicker in testa, lo esaltano: "Bello Immobile. L'italiano ha cancellato ogni dubbio". Già, perché dopo un paio di panchine qualcuno, lassù, cominciava forse a pensar male. Costoso e inutile. Macché. Un grande acquisto.

E allora ecco che anche i tedeschi, che non ci vogliono mai troppo bene, si sciolgono: "Se ci deve essere un eroe nella vittoria del Dortmund, questo è Ciro Immobile. La sua prima partita in Champions è stata uno spettacolo e il suo gol ha aperto nuovi scenari giustificando il prezzo del suo cartellino". E ancora: "La sua cavalcata nel primo tempo è stata unica, irripetibile". Facile quindi capire il motivo per cui i tifosi del Dortmund sono già pazzi di lui. Tutti, nessuno escluso, compreso Klopp che adesso dovrà rivedere qualche conto e trovargli spazio in campo sempre, a ogni costo. L'Immobile visto contro l'Arsenal è imprescindibile, una forza della natura, per la capacità di crearsi gli spazi e scappare via a tutti gli avversari. Wenger se lo sognerà di notte. Mai preso. Mai contenuto. Forse incontenibile. Lo dicono anche i tedeschi, perfino i tedeschi. Non sarà partito come si attendevano, ma ora il futuro è suo. Bello Immobile, hanno scritto. Da standing ovation.