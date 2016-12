12:41 - Ciro Immobile si è regalato, e ha regalato al suo Borussia Dortmund, una rete bella e importante all'esordio in Champions League. E, da buon italiano all'estero, si è voluto premiare a tavola. "Cosa c'è di meglio di una buona pallina di gelato e quattro risate con gli amici per festeggiare una giornata perfetta? Grazie a tutti, danke an alle!", ha scritto sulla sua pagina Facebook.