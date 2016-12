Il Villarreal realizza il sogno di Gohan: malato di cancro ma calciatore per una notte

11:29 - Il Villarreal ha coronato il sogno di Gohan di essere calciatore professionista per una notte. Un gesto commovente e da lodare da parte del club spagnolo per questo ragazzo di 13 anni malato di cancro: Gohan è così sceso in campo nell'amichevole contro i Celtic di Glasgow al Madrigal, organizzata proprio per raccogliere fondi a favore della fondazione Uniti per la Speranza, vivendo una serata come un vero giocatore, segnando fra l'altro il primo gol della partita.