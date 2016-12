Il Verona non ci sta: "Respect for Itu"

11:34 - Il Verona non ci sta e alza la voce. La società giallobù ha postato sul proprio sito ufficiale una foto di Juan Manuel Iturbe seduto su un divano con un tutore sulla gamba colpita duro nel match di domenica scorsa contro il Catania. Il commento degli scaligeri è eloquente: "Un'altra botta, un altro infortunio, l'ennesimo. Le parole non servono più... #RESPECT FOR ITU".

Le qualità del talento argentino, tecnica e rapidità, fanno sì che i difensori non trovino altro modo per fermarlo che usare il gioco rude. Il Verona non piò fare altro che chiedere di tutelare il suo gioiellino.