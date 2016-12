Il Verona allontana i fantasmi. Il Genoa crolla sotto i colpi di Toni

10:25 - Per il Verona è una liberazione. Dopo 4 partite senza vittoria la squadra di Mandorlini torna a vincere e allontana la crisi. Le reti di Donadel nel primo tempo e la doppietta di Toni a tempo scaduto mettono in croce un Genoa troppo timido. Nonostante l'uomo in più per tutto il secondo tempo il forcing degli ospiti è poco lucido e così all'88' e poi al 93' Toni scherza con la difesa del Genoa. Il Verona è tornato.

LA PARTITA

Sotto gli occhi attenti di Cesare Prandelli si sfidano al Bentegodi due squadre già salve, tranquille nella loro posizione di classifica ma con un trend completamente opposto. Il Verona di Mandorlini è reduce da 4 sconfitte consecutive e un digiuno dal gol di ben 495 minuti. Dopo aver raggiunto quota 40 la squadra gialloblù si è arenata incappando anche in pesanti sconfitte, come il 5-0 rimediato dalla Sampdoria. Il Genoa, invece, sta dando vita a un girone di ritorno ottimo, l'avvento di Gasperini ha ridato brio a una squadra che solo a novembre era in zona retrocessione. Eppure il campo dell’Hellas rimane un tabù per i genovesi che non vincono a Verona dalla stagione 1958, un eternità. Suggestiva la sfida a distanza tra i due bomber di razza Gilardino e Toni: 13 gol a testa per i Campioni del Mondo. Gasperini, a sorpresa, cambia modulo ma non uomini: stessi undici che hanno vinto 2-0 contro la Lazio (tranne lo squalificato Portanova) e 4-3-3 che si specchia in quello, ormai consolidato, del Verona.

Primo tempo che vede partire meglio i padroni di casa che dopo appena 38 secondi sono già in area avversaria con l'incontenibile Iturbe che impegna subito De Maio. Immediata la reazione del Genoa con Gilardino che devia sottomisura ma non trova il bersaglio grosso. Il Verona ha una marcia in più, spronato dal solito tifo caldissimo, pressa alto mettendo in difficoltà Sturaro e Bertolacci, troppo lenti nell’impostare la manovra. Il Verona è già in vantaggio dopo 30’ minuti se non fosse che la rete di Cacciatore è viziata da un evidente posizione di off-side. L’assistente di Celi giudica bene e annulla. Ma per vedere il gol è solo questione di minuti. Al 34' Iturbe raccoglie e appoggia a Donadel che scarica un missile che s’infrange sul palo ed entra in rete. Incantesimo spazzato dopo ben 530’ senza gol. Proprio quando il match sembra essere in discesa, per l’Hellas arriva la tegola: siamo al 44’quando Albertazzi, già ammonito dopo 5’, fa muro su Sculli che lo salta. Celi è inflessibile ed estrae il secondo giallo. Verona in dieci.

Nella ripresa la squadra di Gasperini è chiamata al prepotente ritorno, forte dell'uomo in più e con un gol da recuperare. Invece è ancora l'Hellas a rendersi pericoloso al 52' con un destro di Luca Toni. La partita diventa più nervosa e volano cartellini gialli da una parte e dall'altra. L'offensiva del Genoa è generosa ma poco organizzata, Gilardino non ha guizzi e la squadra di Gasperini sembra non sapere a chi aggrapparsi. L'ingresso di Calaiò prima e di Fetfatzidis poi regala alla partita un ultimo disperato forcing del Genoa. La difesa di casa si difende bene, liberando l'area dagli innumerevoli cross di Fetfatzidis (l'unico che provi ad accendere la gara). La gara di sacrificio del Verona è premiata all'88' quando un fulmineo contropiede dell'Hellas manda in porta il duo Marquinho-Toni: segnare è fin troppo facile. Toni fa 2-0. Mentre sugli spalti si festeggia il ritorno alla vittoria Luca Toni si regala la gioia di una doppietta e il suo 15esimo gol in stagione. Un peccato che Prandelli se ne vada prima della fine. Se lo farà raccontare.





LE PAGELLE

Albertazzi 4,5: Pecca di esperienza e sangue freddo. Celi è, forse, troppo severo nel secondo giallo ma lasciare in dieci la propria squadra per 45’ è un’ingenuità enorme. Per fortuna sua il Verona non è crollato nella ripresa.

Iturbe 7: Lo vedi giocare e capisci perché mezza Europa lo vuole. Quando punta l’uomo semina panico e terrore nella difesa avversaria. Conclude poco in porta ma ha il merito di fare la sponda per il gol di Donadel. Sempre pericoloso, esce tra gli applausi.

Sala 7: E’ l’anima del centrocampo di Mandorlini. Tanta sostanza ma anche il giusto contributo alla causa offensiva. Esce per far posto a Donati dopo che ha giocato più di mezz'ora da terzino. Encomiabile.

Toni 7,5: Alzi la mano chi a settembre credeva che Toni potesse segnare ancora 15 gol a stagione. La doppietta di oggi non è tra le più difficili della carriera, ma lui c'è sempre. Dove c'è Toni c'è gol. Capito Prandelli?

Fetfatzidis 6,5: L'unico genoano che ha idee e intraprendenza. Prova ad accendere la luce in un Genoa, oggi, rimasto al buio. Gasperini forse sbaglia, era da far entrare prima.

Gilardino 5,5: Da uno come lui ci si aspettava qualcosa in più. Tutta la squadra non gira e lui ne risente tremendamente. La pericolosità in area è sempre la stessa, ma oggi di palloni ne arrivano davvero pochi. Ci saranno giorni migliori.



TABELLINO

Verona (4-3-3): Rafael 6,5 Cacciatore 6, Moras 6,5, Marques 6, Albertazzi 4,5; Sala 7 (79’ Donati 6), Donadel 7,5, Hallfredsson 6,5 (89’ Agostini s.v); Iturbe 7 (68’ Maietta 6), Toni 7,5, Marquinho 7. A disp.: Nicolas, Maietta, Gonzalez, Pillud, Cirigliano, Agostini, Martinho, Cacia, Jankovic, Donati, Rabusic. All.: Mandorlini

Genoa (4-3-3): Perin 6,5; Motta 5,5 (74’ Konatè 6), De Maio 6, Marchese 6, Antonelli 5,5; Sturaro 6 (Fetfatzidis 59’, 6,5), Bertolacci 5,5, De Ceglie 5,5 (53’ Calaiò 6); Sculli 5,5, Gilardino 5,5, Centurion 6. A disp.: Bizzarri, Albertoni, Gamberini, Fetfatzidis, Todisco, Cofie, Cabral, Konate, Di Marco, Calaiò. All.: Gasperini

Arbitro: Domenico Celi

Marcatori: 34’ Donadel (V); 87’ Toni (V); 93’ Toni (V)

Ammoniti: Albertazzi (V); Cacciatore (V); Sturaro (G); Bertolacci (G)

Espulsi: 44’ Albertazzi (V);