Il Torino vola con El Kaddouri e Immobile: 2-0 all'Udinese 

10:48 - Il Torino non fallisce l'occasione, supera l'Udinese e vede l'Europa. All'Olimpico la squadra di Ventura non dà scampo ai friulani, privi dell'infortunato Di Natale e praticamente mai pericolosi: ottima invece la prova dei granata, già in vantaggio al 15esimo col quinto gol stagionale di El Kaddouri. Il raddoppio, per il definitivo 2-0, a inizio ripresa con Immobile, capocannoniere con 21 reti: equagliato il primato granata di Pulici e Graziani.

LA PARTITA

Nessuna paura di volare. Nessuna vertigine di fronte all’Europa. Il Toro annusa l’occasione e non se la lascia scappare. Sorpassa il Milan e il Parma, tiene il ritmo di Verona e Lazio e continua così con sempre più convinzione e merito la rincorsa verso un traguardo quasi impensabile a inizio stagione. La quarta vittoria nelle ultime cinque partite ha il marchio di fabbrica “venturiano”, nata cioè dal piacere di osare, creare, inventare gioco e divertire. Poca cosa invece l’Udinese, senza Di Natale, con Muriel fuori giri e, soprattutto, con molte meno motivazioni del Torino. Troppo rinunciataria la squadra di Guidolin per i granata e, tra tutti, per Padelli che per l’intero primo tempo, eccezion fatta per una telefonata di Fernandes, resta praticamente disoccupato. A Scuffet tocca invece inchinarsi già dopo quindici minuti: qualche responsabilità per il giovane fenomeno friulano sul destro di El Kaddouri, anche se il merito va soprattutto all’ex Brescia e Napoli che se ne va sulla fascia, rientra e libera un rasoterra che porta il Toro in vantaggio.



Da qui in poi i padroni di casa giocano ancora più liberi e sciolti: difesa accorta e ripartenze veloci, con Cerci che piano piano ingrana e dopo essersi guadagnato una punizione sfiora l’incrocio dei pali alla mezzora. E Immobile? Venti gol in campionato, uno in meno degli dei granata Pulici e Graziani: la rincorsa al record inizia allora con un destro di poco alto, prosegue con una conclusione ribattuta da Heurtaux e prima del riposo resta ancora lì pendente per una girata di testa che finisce fuori di un metro. E in mezzo, a onor di cronaca, mettiamoci pure un assist fallito da Moretti: insomma, comunque tanto per chi, per entrare definitivamente nella storia del Torino, deve allora solo aspettare di rientrare dagli spogliatoi dopo il riposo. Gli servono infatti ancora undici minuti ed ecco che arriva, dopo un suggerimento per il gemello Cerci messo fuori di un nulla e un diagonale strozzato che finisce sui cartelloni pubblicitari, il gol tanto cercato, quello della consacrazione. Maksimovic trova il corridoio perfetto e l'ex attaccante del Pescara timbra l’appuntamento con la rete per la sesta partita consecutiva: controllo in velocità, occhio alla posizione di Scuffet e comodo piazzato per il raddoppio granata.



Un passo nella storia, un altro verso il Mondiale, prima della meritata standing ovation al momento della sostituzione. Al suo posto Meggiorini che ha il tempo di sfiorare il terzo gol e animare una partita che prosegue da lì in poi senza altri grandi sussulti verso la festa finale. A dire il vero, una festa contenuta: moderato entusiasmo per una squadra che annusato l'obiettivo e ora vuole puntarlo con decisione. L'Europa League è lì a portata di mano. Un sogno che nelle prossime tre partite potrebbe finalmente concretizzarsi.

LE PAGELLE

Immobile 7.5: nella storia granata al fianco dei "Gemelli del gol" Pulici e Graziani. Puntuale sotto porta, prezioso in appoggio, capace di dare profondità e pungere. Un altro messaggio al ct Prandelli: in Brasile da protagonista.

Scuffet 5.5: partita stavolta sotto tono per il gioiellino friulano. Qualche responsabilità sul gol di El Kaddouri e una paio di altre indecisioni in un pomeriggio decisamente difficile.

El Kaddouri 7: apre il match e mette in discesa il cammino granata. Corsa e sostanza, determinazione e qualità.

Muriel 5: troppo solo, troppo svagato. Mai pericoloso e mai in partita.

Cerci 6.5: carbura lentamente e cresce alla distanza. Fallisce l'appuntamento con il gol su assist di Immobile ma esalta più volte la Maratona con i suoi classici numeri, discese e dribbling d'autore.

Danilo 5: in linea coi suoi compagni di reparto. Giornata no.





IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 2-0

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 7, Glik 7, Moretti 6.5; Maksimovic 7, Kurtic 7, Vives 6.5 (34' Tachtsidis 6.5), El Kaddouri 7 (34' st Gazzi sv), Darmian 7; Cerci 6.5, Immobile 7.5 (26' st Meggiorini 6.5). A disp.: Gomis, Berni, Vesovic, Larrondo, Aramu, Barreto. All.: Ventura

Udinese (4-3-2-1): Scuffet 5.5; Heurtaux 5, Danilo 5, Bubnjic 5, Gabriel Silva 5; Pinzi 6, Allan 5 (40' st Yebda sv), Badu 5 (1' st Zielinski 5); Pereyra 5.5, Fernande 5.5 (9' st Basta 5); Muriel 5. A disp.: Brkic, Vicario, Naldo, Widmer, Lazzari, Milnar, Maicosuel, Nico Lopez. All.: Guidolin

Arbitro: Valeri

Reti: 15' El Kaddouri (T), 11' st Immobile

Ammoniti: Badu (U), Heurtaux (U), Pinzi (U)

Espulsi: -