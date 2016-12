Il Torino passa col Chievo: Europa League sempre più vicina 

00:11 - Nel giorno del 65esimo anniversario della tragedia di Superga il Torino batte per 1-0 il Chievo e mantiene vivo il sogno di tornare in Europa dopo 21 anni di lontananza. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i granata vanno a segno al 9' della ripresa grazie ad un autogol di Sardo. L'espulsione di Pellissier lascia poi il Chievo in dieci uomini: il Toro controlla e blinda il sesto posto. Per i veneti, invece, classifica molto preoccupante.

LA PARTITA

Tra salvezza ed Europa. Tra un incubo da scacciare e un sogno da realizzare. Il Chievo per la sopravvivenza, il Toro per tornare laddove manca d 21 anni. Posta in palio elevata al Bentegodi. Tanto da congelare le emozioni in un pomeriggio di caldo pre-estivo: il Chievo parte accelerando ma presto frena e arretra, i granata carburano lentamente ma nel primo tempo non raggiungono mai l’ormai consueta velocità di crociera. Cronaca avara dunque, occasioni che latitano: due volte Radovanovic, al secondo e al sesto, e una Paloschi, al 46esimo, per i padroni di casa, una soltanto con Kurtic, al 26esimo, per gli ospiti. Insomma, poco per i primi quarantacinque minuti. Molte, però, le recriminazioni del Torino nei confronti dell'arbitro Celi. Motivate. Perché il fischio che ferma Immobile pronto a calciare a porta vuota alla mezzora pare sbagliato, perché il braccio di Dainelli in piena area due minuti più tardi è un po’ troppo largo per passare inosservato e perché ancora la gomitata dello stesso Dainelli sul volto di Immobile al quarantesimo è un giallo decisamente tendente all’arancione. Zero a zero dunque al riposo, uno a zero invece per il Torino dopo nove minuti della ripresa: la squadra di Ventura rientra dagli spogliatoi con quella grinta che si era solo intravista nei primi quarantacinque minuti e l'autogol di Sardo sul traversone di Cerci sporcato da Kurtic spiana la strada verso il successo. Vittoria blindata poi anche grazie al doppio giallo che fa durare la partita di Pellissier solo cinque minuti e lascia il Chievo in dieci uomini al 65esimo: da lì in poi la squadra di Corini non riesce più a costruire nulla, quella di Ventura controlla, sfiora il raddoppio con Meggiorini e al fischio finale può festeggiare la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Il sesto posto è sempre granata, l'Europa League è lì ad un passo, la memoria degli eroi di Superga, quelli che "solo il fato vinse" (come recitava la maglia indossata oggi) onorata al meglio. Per il Chievo invece un ko che rende la classifica estremamente preoccupante.

LE PAGELLE

Immobile 6.5: manca l'appuntamento con il gol - complice anche un fischio discutibile di Celi - ma non si risparmia, lotta, alza la squadra, fa reparto da solo.

Pellissier 4: tradisce nel giorno in cui meno doveva farlo. Cinque minuti, due gialli e addio speranze di rimonta del Chievo.

Cerci 6.5: da un suo traversone nasce l'autogol di Sardo. Anche in una giornata senza grandi squilli c'è il suo marchio.

Dainelli 5: graziato da Celi, nervoso, scomposto e poco efficace. Brutta giornata.

El Kaddouri 6.5: un paio di accelerazioni da applausi, tanta abnegazione. Puro spirito venturiano.

Sardo 5: l'autogol a suggello di un pomeriggio sfortunato. Troppo spesso in affanno.

IL TABELLINO

CHIEVO-TORINO 0-1

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 6; Sardo 5, Canini 5.5 (45' Claiton Dos Santos 5.5), Dainelli 5, Dramé 6; Radovanovic 6, Rigoni 5.5, Bernardini 5.5 (15' st Pellissier 4); Guana 6; Paloschi 5, Thereau 5.5 (30' st Paredes sv). A disp.: Puggioni, Squizzi, Guarente, Rubin, Bentivoglio, Stoian, Lazarevic, Obinna. All.: Corini

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 6, Glik 6, Moretti 6; Maksimovic 6.5, Kurtic 6.5, Vives 6.5 (46' st Tachtsidis sv), El Kaddouri 6.5 (49' st Gazzi sv), Darmian 6; Cerci 6.5 (40' st Meggiorini sv), Immobile s.5. A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Vesovic, Larrondo, Barreto. All.: Ventura

Arbitro: Celi

Marcatori: 9' st aut. Sardo (C)

Ammoniti: Dainelli (C), Rigoni (C), Pellissier (C), Guana (C), Darmian (T)

Espulsi: 21' st Pellissier (C) per doppia ammonizione, la prima per gioco falloso, la seconda per proteste.