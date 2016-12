Il Torino cade ancora: colpaccio Sampdoria

00:04 - Brutto stop interno in chiave Europa e seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Ventura che all'Olimpico è stato sconfitto 2-0 dalla Sampdoria di Mihajlovic con un gol per tempo. Vantaggio blucerchiato al 7' con Okaka che dieci minuti più tardi colpisce una traversa. La reazione dei granata è veemente ma non porta al pareggio. A chiudere la partita ci pensa invece Gabbiadini con una grande punizione al 79' dopo essersi divorato il raddoppio.

LA PARTITA

Troppa euforia rischia di rovinare un meccanismo quasi perfetto. Da un mese circa il Torino non è più lui e i risultati, prestazione e polemiche del derby a parte, parlano chiaro. Con lo 0-2 interno con la Sampdoria sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due consecutive davanti al proprio pubblico. L'Europa si allontana, ma soprattutto è l'identità granata ad essersi smarrita. Di contro la Sampdoria può esultare per una vittoria fondamentale in chiave salvezza, ottenuta senza creare molto ma difesa con ordine e senza andare in affanno. Importante dopo due sconfitte consecutive e senza segnare reti.

La disperazione di Ventura al triplice fischio finale vale più di tante parole. La situazione non è positiva in chiave europea, ma non è drammatica, ci mancherebbe. A complicare il tragitto in campionato però ci hanno pensato gli stessi ragazzi del tecnico: Bovo, Glik e Maksimovic, in quest'ordine, si sono fatti ammonire con una diffida sul groppone e salteranno la sfida in casa dell'Inter. Assenze, con Moretti e Masiello infortunati, che riducono al solo Rodriguez il parco difensivo granata. Preoccupante però la facilità con la quale la Sampdoria è riuscita ad espugnare l'Olimpico. Un gol in apertura, uno nel finale e tanto controllo nel mezzo. Sfuriate granata controllate e tre punti in saccoccia.

Una vittoria della concretezza contro la sconfitta del cuore e, per una volta, della disorganizzazione offensiva. Cerci e Immobile hanno dato tutto ma senza precisione, Farnerud e Kurtic nel mezzo hanno fatto rimpiangere l'assenza di El Kaddouri mentre dalla panchina non sono stati estratti i conigli giusti per ribaltare il match. Risultato: il gol di Okaka (in fuorigioco) e la perla su punizione di Gabbiadini hanno preso il Toro per le corna. E non è solo un modo di dire. Per i blucerchiati sono tre punti che valgono come oro colato, aria pura in un periodo difficile. La salvezza è più vicina, così come il Toro tanto celebrato e ora lontano solo cinque punti. La cura Mihajlovic sta funzionando: la conferma è arrivata proprio dall'Olimpico.

LA PAGELLE

Cerci-Immobile 5,5 - I gemelli del gol granata le provano tutte, ma non è giornata. La volontà c'è, i colpi anche: manca la lucidità e di conseguenza il gol. Senza quelli però...

Okaka 7 - Prestazione sopra le righe per la punta che non solo ha il merito di sbloccare il risultato e colpire una traversa, ma ha anche quello di tenere in apprensione da solo la retroguardia granata.

Maksimovic 5 - Si fa ammonire come i colleghi di reparto e come loro salterà la prossima partita. Il suo gesto però è più grave: il giallo arriva per proteste. Incredulo Ventura.

Mustafi 6,5 - Altra prestazione convincente del difensore classe 1922 blucerchiato. Contro avversari scomodi non s'è mai scomposto mantenendo freddezza e precisione.

Gabbiadini 6,5 - Passa buona parte della partita a girovagare per il campo dando sponde ai compagni e ripiegando in difesa. Il sacrificio è ripagato a dieci dalla fine con uno splendido gol su punizione.



IL TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 0-2

Torino (3-5-2): Padelli 5,5; Maksimovic 5, Glik 6, Bovo 5,5 (11' st Barreto 5); Darmian 5,5, Kurtic 5, Vives 5,5 (32' st Basha 5,5), Farnerud 5 (24' st Meggiorini 5), Pasquale 5; Cerci 5,5, Immobile 5,5. A disp.: Gomis, Berni, Rodriguez, Vesovic, Gazzi, Tachtsidis. All.: Ventura 5

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa 6; De Silvestri 6, Mustafi 6,5, Gastaldello 6 (15' st Fornasier 6,5), Regini 6,5; Renan 6 (28' st Krsticic 6), Obiang 6; Gabbiadini 6,5, Eder 6 (36' st Bjarnason sv), Soriano 6; Okaka 7. A disp.: Fiorillo, Falcone, Salamon, Berardi, Wszolek, Sestu, Sansone. All.: Mihajlovic 6,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 7' Okaka, 34' st Gabbiadini

Ammoniti: Bovo, Glik, Maksimovic (T); Renan, Okaka, Obiang (S)

Espulsi: nessuno