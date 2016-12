Il Times annuncia: "Conte vuole lo United"

11:39 - "Conte vuole, la panchina del Manchester United". Lo scrive il Times, e siamo padroni di crederci e anche no. Fa parte del gioco-mercato, e la panchina dello United, dopo l'esonero di Moyes e in vista della prossima stagione, è la meta ambita dai grandi allenatori. Sul futuro di Conte, è risaputo, la Juventus sta lavorando da gennaio: la volontà è di continuare, e -come ha detto Beppe Marotta la scorsa settimana- "prima concentriamoci su scudetto ed Europa League, poi metteremo le cose a posto".

Cosa significa tutto ciò? La prima opzione è appunto juventina, anche se Conte sa benissimo che dopo tre stagioni così il rischio di non rimanere al top appartiene alla storia del calcio. La seconda opzione, allenare all'estero, ha un fascino indiscusso, la strada tracciata da Trapattoni, Capello, Ancelotti, Mancini, Spalletti e altri è una strada ricca di gloria, successi e quattrini.

Per il Manchester United, Conte è ua delle opzioni, visto che il club lavora su Van Gaal e Ancelotti, soprattutto. Che poi siano stati emissari di Conte a farsi avanti, può essere e non essere. A noi pare strano, benché sia legittimo. Per il momento, registriamo la voce del Times. Non un quotidiano qualunque.