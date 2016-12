Il Tas annuncia: Suarez in campo nel Clasico

16:40 - Real Madrid-Barcellona, in programma al Bernabeu il prossimo 25 ottobre alle ore 18, sancirà il ritorno in campo di Luis Suarez. Il giocatore uruguaiano finirà infatti di scontare la sua maxi-squalifica per il morso a Chiellini proprio il giorno prima del 'Clasico' spagnolo. I quattro mesi di sanzione inflitti dalla Fifa al giocatore, che iniziavano il 25 giugno scorso, termineranno - come precisa il Tas - venerdì 24 ottobre anziché il 25 come si credeva in un primo momento. Oltre alle 9 giornate di squalifica da scontare ai mondiali la Fifa aveva estromesso Suarez per 4 mesi da qualsiasi attività connessa al calcio.