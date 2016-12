20 agosto 2014 Il San Lorenzo da Papa Francesco con la Coppa Libertadores I campioni sudamericani hanno omaggiato il Pontefice, grande tifoso del club, con il trofeo appena vinto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:00 - La passione di Papa Francesco per il San Lorenzo de Almagro è nota. Al termine dell'udienza generale, tenuta nell'aula Paolo VI in Vaticano, i giocatori argentini hanno omaggiato il loro tifoso numero uno con la Coppa Libertadores appena vinta contro il Nacional e con la maglia rossoblù del club, definito da Bergoglio "parte della mia identità culturale". Successivamente il Papa ha salutato uno a uno i calciatori prima della foto ricordo.

Dopo aver affrontato diversi scottanti argomenti di attualità - dai cristiani perseguitati in Iraq alle divisioni tra le due Coree - il Papa si è regalato un momento di spensieratezza con i calciatori del San Lorenzo. Un modo, per il Pontefice, di provare a non pensare al grave lutto familiare che lo ha colpito nei giorni scorsi in Argentina. In un incidente stradale, infatti, sono morti la moglie di un suo nipote insieme ai due figli piccoli.