Il QPR torna in Premier League: battuto il Derby County

18:53 - Paradiso per il Queens Park Rangers, inferno per il Derby County. Le finali sono così: e questa non lo è stato da meno. Una finale di Playoff per l'accesso in Premier League risolta dal QPR solo negli ultimi minuti, con una rete al 90' di Zamora. Una prova di cuore e di carattere: i londinesi sono infatti rimasti in 10 uomini al 60', espulso O'Neill. Il Derby County passerà dunque almeno un altro anno in Championship.

Non una buona notizia per il Milan e per Adel Taarabt. La permanenza del QPR in Championship era un'eventualità tutto sommato sperata nella nuova sede rossonera, per facilitare lo sconto per il riscatto del cartellino del marocchino. La promozione in Premier del club londinese, al contrario, fa diminuire le possibilità di vedere Taarabt con la maglia del Milan nella prossima stagione: il QPR non farà sconti sul riscatto del prestito già pattuito in gennaio. Una richiesta troppo alta, 7-8 milioni di euro, per le casse rossonere.